Китай увидел политическую подоплёку в заявлении ФБР о происхождении ковида
Представитель МИД Китая Мао Нин призвала США не политизировать тему происхождения коронавирусной пандемии
МИД Китая выступил против "любых форм политических манипуляций" под предлогами поиска источника распространения CoViD-19. Так в Пекине отреагировали на слова директора ФБР о том, что причиной мировой пандемии стала лабораторная утечка в Ухани.
Как заявила в среду официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, фальсифицированным отчётам американских спецслужб верить нельзя.
"Участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, что ранее директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной возникновения CoViD-19 лабораторную утечку в Ухани и пожаловался, что китайские власти якобы пытаются препятствовать работе по выявлению причин пандемии.
ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI