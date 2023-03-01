Китай увидел политическую подоплёку в заявлении ФБР о происхождении ковида

МИД Китая выступил против "любых форм политических манипуляций" под предлогами поиска источника распространения CoViD-19. Так в Пекине отреагировали на слова директора ФБР о том, что причиной мировой пандемии стала лабораторная утечка в Ухани.

Как заявила в среду официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, фальсифицированным отчётам американских спецслужб верить нельзя.

"Участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы", — приводит его слова РИА "Новости".