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1 марта, 08:31

Китай увидел политическую подоплёку в заявлении ФБР о происхождении ковида

Представитель МИД Китая Мао Нин призвала США не политизировать тему происхождения коронавирусной пандемии

МИД Китая выступил против "любых форм политических манипуляций" под предлогами поиска источника распространения CoViD-19. Так в Пекине отреагировали на слова директора ФБР о том, что причиной мировой пандемии стала лабораторная утечка в Ухани.

Как заявила в среду официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, фальсифицированным отчётам американских спецслужб верить нельзя.

"Участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы", — приводит его слова РИА "Новости".

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Напомним, что ранее директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной возникновения CoViD-19 лабораторную утечку в Ухани и пожаловался, что китайские власти якобы пытаются препятствовать работе по выявлению причин пандемии.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI

Марина Калегина
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