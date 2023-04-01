Польский премьер Моравецкий: Украина заказала 100 бронетранспортёров Rosomak

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина заказала у страны 100 бронетранспортёров Rosomak.

"Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak", — заявил он.

Моравецкий добавил, что техника будет оплачена деньгами, которые Польша получает от Европы, а также средствами из США, поступающими Украине.