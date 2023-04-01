Польский премьер Моравецкий: Украина заказала 100 бронетранспортёров Rosomak
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина заказала у страны 100 бронетранспортёров Rosomak.
"Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak", — заявил он.
Моравецкий добавил, что техника будет оплачена деньгами, которые Польша получает от Европы, а также средствами из США, поступающими Украине.
Ранее Лайф писал о том, что США 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщил Reuters, речь идёт о сумме 2,6 миллиарда долларов.
Обложка ©
Wikipedia / Michał Derela