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1 апреля, 10:27

Польский премьер Моравецкий: Украина заказала 100 бронетранспортёров Rosomak

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина заказала у страны 100 бронетранспортёров Rosomak.

"Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak", — заявил он.

Моравецкий добавил, что техника будет оплачена деньгами, которые Польша получает от Европы, а также средствами из США, поступающими Украине.

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Ранее Лайф писал о том, что США 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщил Reuters, речь идёт о сумме 2,6 миллиарда долларов.

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Wikipedia / Michał Derela

Илья Суриков
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