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31 марта, 19:38

Анонсирован новый пакет военной помощи Украине на $2,6 миллиарда

Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 миллиарда

США 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. По данным Reuters, речь идёт о сумме в 2,6 миллиарда долларов. В поставку войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, противотанковые реактивные снаряды и машины для перевозки топлива.

Содержимое пакета будет окончательно утверждено в эти выходные, сообщает агентство. Предполагается, что там будет порядка шести видов военных боеприпасов. А также мостовое оборудование, которое Украина "будет использовать для атаки российских позиций", рассказывает источник агентства. Кроме того, Америка отправит Киеву ремонтно-эвакуационные машины для починки выведенной из строя тяжёлой техники и дополнительные снаряды для систем ПВО NASAMS, которые США и их союзники передали ВСУ.

По информации Reuters, взято это всё будет не из резервов Вашингтона, а закуплено. Часть средств будет выделена из резервного фонда президента США.

Норвегия пообещала Украине ещё две системы ПВО NASAMS

Норвегия пообещала Украине ещё две системы ПВО NASAMS

Ранее Лайф писал, что Пентагон заявил о подготовке 65 бойцов ВСУ к использованию систем ПВО Patriot. Они уже вернулись в Европу. Там эти военнослужащие будут "интегрированы" вместе с другими украинскими солдатами.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Арина Родионова
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