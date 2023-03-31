Анонсирован новый пакет военной помощи Украине на $2,6 миллиарда

США 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. По данным Reuters, речь идёт о сумме в 2,6 миллиарда долларов. В поставку войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, противотанковые реактивные снаряды и машины для перевозки топлива.

Содержимое пакета будет окончательно утверждено в эти выходные, сообщает агентство. Предполагается, что там будет порядка шести видов военных боеприпасов. А также мостовое оборудование, которое Украина "будет использовать для атаки российских позиций", рассказывает источник агентства. Кроме того, Америка отправит Киеву ремонтно-эвакуационные машины для починки выведенной из строя тяжёлой техники и дополнительные снаряды для систем ПВО NASAMS, которые США и их союзники передали ВСУ.

По информации Reuters, взято это всё будет не из резервов Вашингтона, а закуплено. Часть средств будет выделена из резервного фонда президента США.