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Опубликовано 30 марта 2023, 18:33

Пентагон заявил о подготовке 65 бойцов ВСУ к использованию систем ПВО Patriot

США завершили обучение 65 украинских военных использованию американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Бойцы уже вернулись в Европу, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"На текущей неделе 65 украинских зенитчиков завершили обучение работе с системами Patriot в Форт Силл, штат Оклахома, и теперь они вернулись в Европу", — сказал Райдер на очередном брифинге.

Там эти военнослужащие будут "интегрированы" вместе с другими украинскими солдатами для управления данными системами ПВО, которые были получены Незалежной от США, Германии и Нидерландов. По его словам, всего американская сторона уже подготовила около семи тысяч бойцов Вооружённых сил Украины, а ещё 11 тысяч прошли обучение в других странах.

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Ранее норвежские власти в сотрудничестве с США пообещали передать Украине две системы ПВО NASAMS. Об этом в ходе визита в Киев сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам.

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ТАСС / АР / Sean Murphy

Андрей Бражников
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