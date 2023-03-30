Пентагон заявил о подготовке 65 бойцов ВСУ к использованию систем ПВО Patriot

"На текущей неделе 65 украинских зенитчиков завершили обучение работе с системами Patriot в Форт Силл, штат Оклахома, и теперь они вернулись в Европу", — сказал Райдер на очередном брифинге.

Там эти военнослужащие будут "интегрированы" вместе с другими украинскими солдатами для управления данными системами ПВО, которые были получены Незалежной от США, Германии и Нидерландов. По его словам, всего американская сторона уже подготовила около семи тысяч бойцов Вооружённых сил Украины, а ещё 11 тысяч прошли обучение в других странах.