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Регион
Опубликовано 10 марта 2023, 19:02
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Норвегия пообещала Украине ещё две системы ПВО NASAMS

Норвежские власти в сотрудничестве с США передадут Украине две системы ПВО NASAMS, пообещал в ходе визита в Киев министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам. По его словам, ВСУ сильно нуждаются в дополнительных средствах ПВО.

"Норвегия ранее уже предоставляла оборудование и обучение для американских ЗРК NASAMS, переданных Украине", — напомнил Грам и заметил, что Киев высоко оценил эту помощь.

Министр указал на необходимость дальнейшего совершенствования противовоздушной обороны Украины. Норвегия также научит бойцов ВСУ пользоваться этой системой ПВО.

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Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о том, что США вовлечены в военные преступления в Донбассе, поскольку Пентагон координирует удары ВСУ по позициям ВС РФ из систем HIMARS.

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Wikipedia / Capt. Angelo Mejia

Андрей Бражников
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