Норвегия пообещала Украине ещё две системы ПВО NASAMS
Норвежские власти в сотрудничестве с США передадут Украине две системы ПВО NASAMS, пообещал в ходе визита в Киев министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам. По его словам, ВСУ сильно нуждаются в дополнительных средствах ПВО.
"Норвегия ранее уже предоставляла оборудование и обучение для американских ЗРК NASAMS, переданных Украине", — напомнил Грам и заметил, что Киев высоко оценил эту помощь.
Министр указал на необходимость дальнейшего совершенствования противовоздушной обороны Украины. Норвегия также научит бойцов ВСУ пользоваться этой системой ПВО.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о том, что США вовлечены в военные преступления в Донбассе, поскольку Пентагон координирует удары ВСУ по позициям ВС РФ из систем HIMARS.
Wikipedia / Capt. Angelo Mejia