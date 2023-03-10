Норвегия пообещала Украине ещё две системы ПВО NASAMS

Норвежские власти в сотрудничестве с США передадут Украине две системы ПВО NASAMS, пообещал в ходе визита в Киев министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам. По его словам, ВСУ сильно нуждаются в дополнительных средствах ПВО.

"Норвегия ранее уже предоставляла оборудование и обучение для американских ЗРК NASAMS, переданных Украине", — напомнил Грам и заметил, что Киев высоко оценил эту помощь.

Министр указал на необходимость дальнейшего совершенствования противовоздушной обороны Украины. Норвегия также научит бойцов ВСУ пользоваться этой системой ПВО.