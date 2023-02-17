Почему ВСУ напуганы тактикой "блуждающих ракет" на Украине Оглавление Последние новости по Украине на сегодня Ракетные удары по Украине Воздушная тревога на Украине сегодня Удары по Украине — последние новости Пока Киев продолжает старую песню о дефиците российских ракет и беспилотников, давление на украинскую систему ПВО возрастает. И это приводит ВСУ в замешательство. 117720 117720 Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101. Обложка © YouTube / Минобороны России

Последние новости по Украине на сегодня

В ночь на 16 февраля на всей территории Украины снова была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, прилёты ракет были зафиксированы на севере и западе страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

По словам Андрея Ермака, ракетные удары могут осложнить текущую обстановку и работу украинской системы противовоздушной обороны. Также он отметил, что тактика применения ракет "могла поменяться". Чтобы понять, в чём именно заключаются перемены, нужно вспомнить, с чего всё начиналось.

Ракетные удары по Украине

Пуск крылатых ракет "Калибр". Фото © ТАСС / Снимок с видео / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

С осени активно уничтожается критическая и военная инфраструктура Украины.

Удары имеют ошеломительный эффект. 10 октября на Украине пропало 75% интернет-трафика, многие города остались без света и воды, начались сбои в работе городского транспорта и в расписании движения поездов.

Последующие атаки происходили 31 октября, 15 ноября, 5 и 29 декабря. Первый массированный удар по украинской инфраструктуре 2023 года был нанесён 26 января. 10 февраля была произведена последняя на сегодняшний день массированная серия ударов. При этом ещё в ноябре американские эксперты предупреждали Киев, что вся необходимая информация о районах ПВО, количестве ракет и секторах мониторинга воздушного пространства у российских военных есть, а это значит, что в ближайшее время качество ударов возрастёт.

Воздушная тревога на Украине сегодня

Вид на Киев. Фото © Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

Параллельно нанесению точечных ударов начали вскрываться застарелые проблемы украинских сил ПВО. Старые ракеты взрывались на пусковых и ошибочно наносили удары по местным объектам, в том числе по мосту Кличко в Киеве и жилым домам в столице страны, Одессе, Николаеве и других городах. А вот закрыть небо Украины от ударов ракет и дронов "Герань" у этих систем получалось слабо. Радары и иные средства обнаружения на Украине не обновлялись с конца 80-х.

После 10 октября 2022-го Запад начал активно поставлять Киеву свои системы ПВО: немецкие IRIS-T SLM, норвежские NASAMS, старые американские ЗРК MIM-23 HAWK, британские системы ближнего действия Starstreak HVM и другие. В декабре прошлого года шли переговоры о поставках Киеву систем противоракетной обороны Patriot. Правда, потом американские ЗРК исчезли с повестки. Последний раз об этом писали в начале января 2023-го.

Об успешности или неуспешности зарубежных систем ПВО можно судить по количеству выведенных из строя объектов критической и военной инфраструктуры. Стоит отметить, что воздушная тревога на территории Украины звучит гораздо чаще, чем наносятся удары по инфраструктуре. Новая тактика российских военных позволила лишить украинские силы ПВО главного — точной информации о том, где и как будет нанесён ракетный удар. Это существенно расширило окно возможностей, использование которого даёт время на детальную проработку каждого удара.

Сирены также связывают как со взлётами российских МиГ-31, потенциальных носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", так и с большим количеством воздушных носителей, задействованных для нанесения ударов. Но эти факты — лишь разрозненные элементы в общей картине. Украинские военные считают, что с начала 2023 года Россия поменяла тактику ракетных ударов. Первой атакой "в новом стиле" мог стать удар по инфраструктуре Украины 16 февраля.

Удары по Украине — последние новости

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Недавно представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Россия также использует в качестве ложных целей воздушные шары с прикреплёнными на них отражателями. Но если использование РФ дронов подтверждено, то применение вторых остаётся пока на уровне домыслов. Если говорить начистоту, проблем у украинских ПВО хватает и без этих шаров.

Ещё в декабре зарубежные эксперты сделали вывод, что точность ударов российских крылатых ракет повышается с каждой новой волной уничтожения военных и энергетических объектов на территории страны. Позднее эти же эксперты пришли к выводу, что при необходимости такой ракетой может быть поражён любой объект даже на территории соседних стран. При этом американское издание New York Times пришло к выводу, что, несмотря на санкции, производство данных ракет невозможно остановить. Американские специалисты тогда же заключили, что благодаря промышленному потенциалу Россия может экспериментировать со схемами нанесения ударов "бесконечное количество времени", что ставит под угрозу сам факт существования украинской ПВО.

Благодаря тому что украинская ПВО пытается реагировать на все угрозы сразу, происходят два противоречивых события. Во-первых, вскрываются позиционные районы с пусковыми, которые ВСУ не хотели бы обнаруживать и планировали придержать на будущее; во-вторых, после попадания по определённым целям украинские военные начинают заново думать, как разместить войска так, чтобы их не обнаружили. Последнее получается ещё хуже, чем первое, потому что при каждом новом ударе поражается всё большее количество радаров, складов с ракетами и других законных военных целей, а двигать военную технику, особенно очень дорогую и редкую, становится всё сложнее.

Ещё в декабре прошлого года издание The Financial Times писало, что у Украины иссякают боеприпасы для местных систем ПВО. С самими системами дела обстоят не лучше.

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За всё время спецоперации большинство советских комплексов С-300 и "Бук-М1" Украины либо уничтожены, либо повреждены так, что без капитального ремонта, возможного только при помощи России, их использование не представляется возможным. Издание Financial Times писало о том, что запчастей к этим ЗРК уже нет нигде, за исключением, быть может, Словакии, однако разобрать (а потом и собрать) С-300 так, чтобы ничего не повредить, ещё нужно уметь. Если где-то на Украине и остались советские системы, их работоспособность под большим вопросом: советские "Буки", к примеру, ВСУ стараются не использовать и даже не включать без острой необходимости, а поражение барражирующих боеприпасов "Ланцет", уничтожающих танки и технику ВСУ по всему фронту, не проводится в принципе.

В данном случае ВС РФ убивают сразу двух зайцев: поражают намеченные цели и истощают ПВО противника таким образом, чтобы последующее использование любой техники для противовоздушной обороны было максимально затруднено.

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Что касается надежды на партнёров, то здесь тоже мало поводов для оптимизма. По данным Reuters от 12 февраля, на Западе истощились запасы боеприпасов для систем ПВО IRIS-T и ПЗРК Stinger. Фактически Украина сейчас отбивается остатками вооружений, полученных от партнёров ранее. При этом эффективность ПЗРК остаётся сомнительной как против крылатых ракет, так и (особенно) барражирующих боеприпасов. Неоднократно повторявшийся украинской стороной тезис о том, что у России заканчиваются снаряды, не подтвердился. А тот факт, что нагрузка на украинскую ПВО многократно возросла, свидетельствует об обратном.

Фото © Getty Images / Owen Humphreys / PA Images Сколько ПВО Украины продержится без поддержки Запада? 0 Пару недель Неделю максимум Пару дней

Авторы Сергей Андреев