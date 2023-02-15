Может ли Россия применить воздушные шары против Украины Оглавление Воздушный шар над Америкой Последние новости по Украине на сегодня Ложные цели для ПВО Воздушные шары военного назначения ПВО Украины сегодня В теории такие средства могут создать серьёзные проблемы для ПВО Украины, однако у такой тактики есть как плюсы, так и минусы. 29421 29421 Фото © Shutterstock

Воздушный шар над Америкой

13 февраля Пентагон направил законодателям США записку с первыми подробностями о сбитом накануне объекте. Напомним, в воскресенье вечером по приказу Джо Байдена истребитель F-16 сбил шар, который летел на высоте примерно шесть километров над озером Гурон в районе канадской границы. По некоторым данным, операция обошлась американцам почти в миллион долларов: по неопознанному объекту были выпущены как минимум две ракеты AIM-9X стоимостью по 400 тысяч долларов каждая.

Фото © ТАСС / A / U.S. Navy

По словам представителей Пентагона, объект не угрожал местной инфраструктуре, однако был опасен с точки зрения безопасности полётов. К тому же он мог работать на разведку другого государства. Сейчас американцы пытаются выяснить, что из себя представляет этот шар.

Последние новости по Украине на сегодня

В этот же день из другой части земного шара поступило неожиданное заявление. Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат предположил, что российские военные могли использовать разведывательные дроны и воздушные шары для мониторинга украинских систем ПВО.

— Возможно, это не такие воздушные шары, которые были над США, но, возможно, всё-таки воздушные шары тоже запускали, чтобы истощать нашу ПВО или же для каких-то других целей, — подчеркнул официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, "российские шары" могли пролететь над Днепропетровской областью. Новость опубликовали издание Eurasian Times и ряд других зарубежных СМИ. Подтверждений тому, что ВС РФ использовали шары на территории Украины, нет. Эксперты в свою очередь отмечают, что Юрий Игнат, сам того не замечая, подсказал идею для "бюджетной разведки" позиций украинской ПВО.

Ложные цели для ПВО

Фото © ТАСС / Larry Mayer / The Billings Gazette / AP

В военном деле ложная цель — устройство, которое имитирует реальный объект по сигнальным характеристикам, параметрам движения и иным признакам. Ложные цели могут выступать в качестве приманки для средств ПВО и отвлечения от реальных целей, а также для дезориентации операторов РЛС и перегрузки бортовых компьютеров.

Для обмана ПВО в качестве ложных целей, как правило, используются радиолокационные отражатели с повышенными рассеивающими свойствами. Это могут быть уголковые и линзовые отражатели — как одиночные, так и групповые.

Такие отражатели можно подвесить к воздушному шару, усовершенствовав тем самым конструкцию аппарата, обнаруженного в небе над США. По словам экспертов, пластины размещаются перпендикулярно друг другу, что обеспечивает отражение радиолокационного луча и даёт четкую отметку на экране радара противника.

Заметив некий объект, оператор ПВО начинает идентифицировать угрозу и тратит некоторое время на её обнаружение. Излучение радара может быть зафиксировано, а координаты могут быть переданы для удара, однако насколько целесообразно использовать такие шары и такую тактику?

Воздушные шары военного назначения

Фото © Getty Images / Three Lions

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, гипотетически такие устройства можно использовать, причём в некотором смысле они универсальны.

— В принципе, это возможно. Такая тактика известна давно — со времён Первой мировой. Кстати, даже первым беспилотником был именно шар. Применялся в XVII веке, использовался в качестве ударного средства. Современный шар вполне может имитировать цели, и вообще такого рода изделия используют для размещения на них определённой аппаратуры, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, такие шары могут стать головной болью для ПВО противника.

— Они летят со скоростью ветра. Сбить их довольно сложно. Сами по себе они незаметны для РЛС. Зачастую их видит только оптика, да и то оптика должна знать, где именно этот шар висит. Поэтому американцам, к примеру, пришлось применить ракету AIM-9X с двойной головкой самонаведения. Ну и вышло это накладно: сколько стоит ракета и сколько — шар. Если на шар крепятся отражатели, то да, их видят РЛС противника, и это сбивает их с толку, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Единственный недостаток такого шара состоит в том, что он летит "по воле ветра". Всё зависит от того, на какую высоту он поднялся и в какую сторону подул ветер. Для использования в качестве ложной цели этого вполне достаточно. Правда, есть один нюанс: единичное использование "шариков" не имеет смысла. Если использовать такую тактику, то запускать их надо массово.

По словам эксперта, в основе этой тактики лежит концепция противовоздушных аэростатов, известная со времён Первой мировой и основательно отработанная в годы Второй мировой. Они использовались не только в качестве ложных целей, но и заградительных объектов, к примеру для повреждения самолётов при столкновении с тросами, на которых они крепятся. Заградительная функция давно ушла в историю, а вот функция обманки для ПВО сохранилась. Так что ничего нового и экзотичного здесь нет.

ПВО Украины сегодня

Фото © Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Важно отметить, что у ВС РФ на текущий момент необходимости в таких устройствах нет. Как показывает практика, с "выматыванием" и нейтрализацией системы противовоздушной обороны Украины успешно справляются БПЛА "Герань-2" и другие средства, доступные ВС РФ. При этом украинскую систему ПВО нельзя назвать полноценной в том смысле, что там нет достаточного количества комплексов малой, средней и большой дальности и расставлены они не так, как этого требует военная наука, по нескольким причинам: где-то из-за дефицита, где-то просто потому, что район не считается важным с военной точки зрения.

Советские системы ПВО, имевшиеся у Киева в наличии до начала спецоперации, постепенно заканчиваются. Ломаются пусковые, а ракеты с истекшим сроком годности нередко падают после старта или врезаются в жилые дома. Поставки Западом систем IRIS-T и других ПВО проблему не решили, а лишь позволили заткнуть некоторые дыры в противовоздушной обороне Украины.

Фото © Getty Images / Peter Zay / Anadolu Agency Нужно ли использовать шары для вскрытия ПВО на Украине? 0 Да, если это и правда работает Нет смысла Трудно сказать

Авторы Сергей Андреев