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14 февраля, 01:57
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В Пентагоне рассказали, как выглядел один из сбитых США объектов

CNN: Сбитый над озером Гурон объект был воздушным шаром с грузом

Неопознанный летательный объект, сбитый над озером Гурон американскими военными, представлял собой небольшой металлический воздушный шар с грузом. Об этом, как сообщает CNN, говорится в записке, которую Пентагон направил 13 февраля законодателям США.

Где сбили китайский аэростат (1) и остальные три объекта. Графика © CNN

Где сбили китайский аэростат (1) и остальные три объекта. Графика © CNN

В этой записке, как передаёт телекомпания, содержатся первые подробности о сбитом объекте. Представители Пентагона описывают его как "небольшой металлический воздушный шар с подвешенным к нему грузом". Там рассказывается и о том, что произошло, когда летательный аппарат сбили на границе США и Канады: он "медленно опустился" в воду озера Гурон.

В США не увидели "внеземной активности" в инцидентах со сбитыми шарами

В США не увидели "внеземной активности" в инцидентах со сбитыми шарами

Ранее Лайф писал, что Сноуден объяснил "панику" США по поводу сбитых шаров. Бывший сотрудник спецслужб США, проживающий сейчас в России, предположил, что это не что иное, как попытка отвлечь внимание.

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Арина Родионова
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