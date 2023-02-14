В Пентагоне рассказали, как выглядел один из сбитых США объектов

Неопознанный летательный объект, сбитый над озером Гурон американскими военными, представлял собой небольшой металлический воздушный шар с грузом. Об этом, как сообщает CNN, говорится в записке, которую Пентагон направил 13 февраля законодателям США.

В этой записке, как передаёт телекомпания, содержатся первые подробности о сбитом объекте. Представители Пентагона описывают его как "небольшой металлический воздушный шар с подвешенным к нему грузом". Там рассказывается и о том, что произошло, когда летательный аппарат сбили на границе США и Канады: он "медленно опустился" в воду озера Гурон.