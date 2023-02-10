Что известно об ударах по Украине 10 февраля Оглавление Карта ударов по Украине на сегодня ПВО Украины сегодня Удары по инфраструктуре Украины сегодня Во многих городах серьёзно повреждена критическая инфраструктура, а в ряде регионов, вероятно, не получится устранить последствия попаданий по энергетическим и военным объектам. 46580 46580 Пуск крылатой ракеты "Оникс" БРК "Бастион". Обложка © ТАСС / Минобороны России

Карта ударов по Украине на сегодня

Утром 10 февраля по объектам энергетической и военной инфраструктуры был нанесён массированный ракетный удар.

Первая информация о прилётах поступила из Кривого Рога, где, по данным местных источников, прогремело несколько взрывов. Местные власти сообщили, что прилетело несколько крылатых ракет.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифры, сирены прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

По сообщению председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в 23:57 (по московскому времени) минимум три взрыва прогремело в городе Запорожье, ещё один — в 1:25. Местные телеграм-каналы несколько раз за прошедшую ночь информировали о воздушной тревоге и звуках взрывов в городе, рекомендуя местным жителям переместиться в укрытия. В Запорожской области, по данным местных источников, за ночь зафиксировано не менее 17 прилётов. Пострадали объекты энергетики.

Люди укрываются на станции метро во время воздушной тревоги 10 февраля 2023 года в центре Киева, Украина. Фото © Getty Images / Roman Pilipey

Утром 10 февраля секретарь местного горсовета Анатолий Куртев заявил, что за час в областном центре выявлено 17 прилётов. По его оценке, это "максимум с начала специальной военной операции".

Позже воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Черкасской областях. Мониторинговые группы сообщали о большом количестве ракет, летящих в сторону Одесской области, Винницы и Павлограда Днепропетровской области, а также в сторону столицы Украины.

По данным на 10:05 (по московскому времени), системы оповещения включились уже на всей территории Украины. Взрывы зафиксированы в Голосеевском и Соломенском районах Киева.

Прилёты были зафиксированы в Кировограде и Одессе. Местные СМИ писали о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а также в Кировоградской и Одесской областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах по объектам инфраструктуры. В областной государственной администрации уточнили, что ударов было десять.

В 12:08 появилась информация о перебоях с водой и электричеством в значительной части Хмельницкой области. По словам губернатора области Сергея Гамалия, прилёт "Герани-2" пришёлся по объекту энергетики в Шепетовском районе.

Как сообщают украинские СМИ, значительная часть ударов крылатых ракет пришлась на западные регионы: Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винницу и Львов. ВСУ прогнозируют вторую и третью волну ударов. По предварительным прогнозам, общее число выпущенных ракет может превысить 100 единиц.

ПВО Украины сегодня

Часть взрывов местные власти, в частности руководство Полтавской области, объяснили работой местных сил ПВО. О работе сил противовоздушной обороны также отчитались власти Киева и Киевской области.

По данным местных источников и властей, ПВО сработала в Ивано-Франковске и Ивано-Франковской области (это подтвердила глава ОГА Светлана Онищук), Виннице, Львове и Львовской области. Также сообщалось о работе систем ПВО в Полтавской области.

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В свою очередь, по заявлению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "Украина могла сбить ракеты над Румынией и Молдавией, но не сделала это сразу из-за риска угрозы населению иностранного государства". При этом параллельно с отчётами об успешной работе ПВО украинские официальные лица сообщают о частичном или полном отключении света и водоснабжения в городах.

Пользователи соцсетей подвергли слова Юрия Игната критике, указав на то, что крылатые ракеты поразили многие объекты критической инфраструктуры Украины.

Удары по инфраструктуре Украины сегодня

По сообщению украинских источников, удары в восточном, западном, южном регионах привели к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Сотрудники электрокомпании работают в промышленной зоне в Киеве, чтобы восстановить электроснабжение после утреннего ракетного удара. Фото © Getty Images / Spencer Platt

В Киеве ударом крылатой ракеты разрушен объект на территории ТЭЦ-5. Также сообщается о поражении некоторых объектов в Броварах и Козине, последствия попадания некоего боеприпаса зафиксированы в районе Днепрогэс.

По некоторым данным, в Харькове ударам могли подвергнуться подстанции в пгт Шевченково, питающие участок железной дороги на востоке области. Мэр Харькова Игорь Терехов также предупредил местных жителей о перебоях со светом, отоплением и водоснабжением.

Из-за прилётов крылатых ракет в Павлограде частично отсутствуют электричество и водоснабжение. В Кривом Роге крылатой ракетой повреждён турбинный зал Криворожской ТЭС. Не менее двух попаданий по объектам энергетики зафиксировано в Запорожье, Николаеве, Житомире и Кременчуге.

По сообщению власти, перебои со светом наблюдаются и у жителей Львова и Львовской области.

После начала ударов "Укрэнерго" сообщало об обстрелах нескольких объектов высоковольтной инфраструктуры. В самый разгар ударов компания "Украинская железная дорога" (Укрзалізниця) начала сообщать о задержках поездов из-за обесточивания.

Отдельно говорилось о том, что в Одесской области было поражено место концентрации военной техники, прибывшей из стран НАТО.

По словам экспертов, если судить по количеству поражённых объектов на Украине, то тактика "ударов волнами" даёт результаты. Поражаются не только необходимые цели, но и смежные военные объекты, с помощью которых ВСУ пытаются прикрыть определённые районы Украины.

Удары по объектам критической инфраструктуры под Одессой. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance Нужно ли продолжать удары по энергосистеме Украины? 0 Нужно, с прежним темпом Нужно наращивать количество ракет Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев