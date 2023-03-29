Зеленский намекнул на "дыру в небе" из-за сломанного подарка Запада
Зеленский пожаловался на одну из стран Запада из-за передачи неисправной системы ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что западные партнёры передали Киеву сломанную систему противовоздушной обороны (ПВО). Откровениями он поделился в интервью AP.
Лидер Незалежной посетовал, что одна из стран направила нерабочую систему ПВО, поэтому украинцам "приходилось снова и снова её менять". Раскрывать дарителя Зеленский не стал. Он также рассказал, что обещанные батареи ПВО Patriot и ряд другого важного вооружения пока ВСУ не получили.
"На самом деле их (ЗРК Patriot. — Прим. Лайфа) у нас нет", — разоткровенничался Зеленский.
А ранее командующий ВВС Украины Голубцов пожаловался на гибель лучших лётчиков в ожидании F-16. Он посетовал, что пилотам приходится летать на устаревших самолётах.