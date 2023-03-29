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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 12:36
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Зеленский намекнул на "дыру в небе" из-за сломанного подарка Запада

Зеленский пожаловался на одну из стран Запада из-за передачи неисправной системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что западные партнёры передали Киеву сломанную систему противовоздушной обороны (ПВО). Откровениями он поделился в интервью AP.

Лидер Незалежной посетовал, что одна из стран направила нерабочую систему ПВО, поэтому украинцам "приходилось снова и снова её менять". Раскрывать дарителя Зеленский не стал. Он также рассказал, что обещанные батареи ПВО Patriot и ряд другого важного вооружения пока ВСУ не получили.

"На самом деле их (ЗРК Patriot. — Прим. Лайфа) у нас нет", — разоткровенничался Зеленский.

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А ранее командующий ВВС Украины Голубцов пожаловался на гибель лучших лётчиков в ожидании F-16. Он посетовал, что пилотам приходится летать на устаревших самолётах.

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Андрей Бражников
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