Зеленский намекнул на "дыру в небе" из-за сломанного подарка Запада

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что западные партнёры передали Киеву сломанную систему противовоздушной обороны (ПВО). Откровениями он поделился в интервью AP.

Лидер Незалежной посетовал, что одна из стран направила нерабочую систему ПВО, поэтому украинцам "приходилось снова и снова её менять". Раскрывать дарителя Зеленский не стал. Он также рассказал, что обещанные батареи ПВО Patriot и ряд другого важного вооружения пока ВСУ не получили.

"На самом деле их (ЗРК Patriot. — Прим. Лайфа) у нас нет", — разоткровенничался Зеленский.