Украинские лётчики готовы осваивать американские истребители F-16 менее чем за полгода, как показало их тестирование в США. На этом фоне их коллеги, оставшиеся на Украине, гибнут, так как им приходится летать на устаревших самолётах. Об этом заявил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

"Я теряю некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования", — сообщил Голубцов в интервью изданию The Times.

По его словам, если бы на Украине были более современные истребители, страна смогла бы надёжнее прикрывать наступающие колонны бронетехники, присланной из стран НАТО. Также он высказал мнение, что истребители могут заменить системы ПВО, ведь территория Украины слишком велика, чтобы можно было снабдить её достаточным количеством наземных систем противовоздушной обороны.

Главком ВВС Украины заявил, что истребители, на которых летают лётчики ВСУ, были разработаны 40 лет назад и задумывались как часть советской системы, а на сегодняшний день Киеву нужны самолёты для борьбы с российской авиацией.