"Верните мои деньги!": Французы взбесились из-за покупки Киевом новых вооружений за счёт ЕС

Читатели французской газеты Le Figaro негативно отнеслись к новости о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортёров Rosomak. В комментариях под статьёй пользователи возмутились тому факту, что техника в очередной раз будет оплачена деньгами Евросоюза и США, а значит, в частности, налогами самих французов.

"Когда они говорят "оплачено ЕС", подразумевается, что 18% суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю эту проукраинскую политику", — возмутился один из комментаторов.

"А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!" — сыронизировал другой.

Многие юзеры отметили, что мнения французов по данному вопросу вообще никто не спрашивал. Кто-то указал на то, что украинский конфликт обходится европейским налогоплательщикам в пять миллионов евро в сутки. Другие же комментаторы заявили, что подобное потакание интересам США может аукнуться большой проблемой для Европы в будущем.