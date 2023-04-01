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1 апреля, 16:30

"Верните мои деньги!": Французы взбесились из-за покупки Киевом новых вооружений за счёт ЕС

Читатели Le Figaro возмутились покупкой бронетранспортёров Rosomak для Украины за счёт ЕС

Читатели французской газеты Le Figaro негативно отнеслись к новости о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортёров Rosomak. В комментариях под статьёй пользователи возмутились тому факту, что техника в очередной раз будет оплачена деньгами Евросоюза и США, а значит, в частности, налогами самих французов.

"Когда они говорят "оплачено ЕС", подразумевается, что 18% суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю эту проукраинскую политику", — возмутился один из комментаторов.

"А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!" — сыронизировал другой.

Многие юзеры отметили, что мнения французов по данному вопросу вообще никто не спрашивал. Кто-то указал на то, что украинский конфликт обходится европейским налогоплательщикам в пять миллионов евро в сутки. Другие же комментаторы заявили, что подобное потакание интересам США может аукнуться большой проблемой для Европы в будущем.

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Ранее Лайф писал о том, что США 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщил Reuters, речь идёт о сумме 2,6 миллиарда долларов.

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Wikipedia / Spc. Robert Douglas

Наталья Исакова
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