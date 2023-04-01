В Германии заявили об ограниченных запасах танков Leopard

Страны НАТО не смогут поставить Украине больше батальонов танков Leopard, чем было изначально запланировано. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью газете Welt am Sonntag.

"Я не вижу сценария, при котором получится отправить [Украине] дополнительные Leopard сверх того, о чём было объявлено. Наши запасы, как и запасы других стран, ограниченны", — подчеркнул он.

Министр отметил, что он не может отдать всю военную технику, поскольку есть такие запасы, которые нельзя расходовать. Так, продолжил Писториус, Польша вместе с Германией и другими союзниками поставляют Украине два батальона Leopard 2 (свыше 60 танков) и ещё четыре Leopard 1 (более 100 танков). Также собираются отправить боевые машины США и Британия.

"К сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так в ожидании отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе получится покрыть потребности Украины", — отметил Писториус.