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1 апреля, 11:36

В Германии заявили об ограниченных запасах танков Leopard

Глава Минобороны ФРГ Писториус: НАТО не поставит Киеву больше обещанных батальонов Leopard

Страны НАТО не смогут поставить Украине больше батальонов танков Leopard, чем было изначально запланировано. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью газете Welt am Sonntag.

"Я не вижу сценария, при котором получится отправить [Украине] дополнительные Leopard сверх того, о чём было объявлено. Наши запасы, как и запасы других стран, ограниченны", — подчеркнул он.

Министр отметил, что он не может отдать всю военную технику, поскольку есть такие запасы, которые нельзя расходовать. Так, продолжил Писториус, Польша вместе с Германией и другими союзниками поставляют Украине два батальона Leopard 2 (свыше 60 танков) и ещё четыре Leopard 1 (более 100 танков). Также собираются отправить боевые машины США и Британия.

"К сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так в ожидании отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе получится покрыть потребности Украины", — отметил Писториус.

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Ранее сообщалось, что на Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2. Процесс поставки занял около двух месяцев с момента принятия соответствующего решения.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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