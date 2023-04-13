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13 апреля, 12:28

Польша хочет передать Украине истребители из старых запасов ГДР

DPA: Польша попросила ФРГ разрешить поставить Украине МиГ-29 из запасов ГДР

Польша попросила Германию разрешить поставить на Украину истребители МиГ-29, которые Варшава получила из запасов бывшей ГДР. Об этом пишет DPA со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

"Польша обратилась к федеральному правительству за разрешением на поставку на Украину истребителей из старых запасов ГДР", — говорится в публикации.

В немецком правительстве заявили, что ответят на запрос Польши в ближайшее время.

Дуда обещал Зеленскому половину флота Польши из истребителей МиГ-29

Дуда обещал Зеленскому половину флота Польши из истребителей МиГ-29

Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал поставку истребителей МиГ-29 Украине. Как указал глава государства, первая партия будет состоять из четырёх боевых самолётов. При этом Варшава отказалась передать Киеву все свои МиГ. На новости о грядущих поставках истребителей на Украину отреагировали в Госдуме РФ.

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Светлана Оперук
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