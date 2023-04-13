Польша хочет передать Украине истребители из старых запасов ГДР

Польша попросила Германию разрешить поставить на Украину истребители МиГ-29, которые Варшава получила из запасов бывшей ГДР. Об этом пишет DPA со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

"Польша обратилась к федеральному правительству за разрешением на поставку на Украину истребителей из старых запасов ГДР", — говорится в публикации.