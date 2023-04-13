Польша хочет передать Украине истребители из старых запасов ГДР
DPA: Польша попросила ФРГ разрешить поставить Украине МиГ-29 из запасов ГДР
Польша попросила Германию разрешить поставить на Украину истребители МиГ-29, которые Варшава получила из запасов бывшей ГДР. Об этом пишет DPA со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.
"Польша обратилась к федеральному правительству за разрешением на поставку на Украину истребителей из старых запасов ГДР", — говорится в публикации.
В немецком правительстве заявили, что ответят на запрос Польши в ближайшее время.
Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал поставку истребителей МиГ-29 Украине. Как указал глава государства, первая партия будет состоять из четырёх боевых самолётов. При этом Варшава отказалась передать Киеву все свои МиГ. На новости о грядущих поставках истребителей на Украину отреагировали в Госдуме РФ.