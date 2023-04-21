КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 12:51

Орбан всего одним словом выдал шок от обещания генсека НАТО Зеленскому

Орбан удивился заявлению Столтенберга о том, что все члены НАТО ждут Украину

<p>Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / AP / Denes Erdos</p>

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / AP / Denes Erdos

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всего одним словом выдал шок от заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены Североатлантического альянса поддерживают вступление Украины.

"Что?!" — написал Орбан на своей странице в "Твиттере", прикрепив публикацию с цитатой Столтенберга.

Виктор Орбан удивился заявлению генсека НАТО о том, что все члены альянса ждут Украину. Фото © Twitter / Виктор Орбан

Виктор Орбан удивился заявлению генсека НАТО о том, что все члены альянса ждут Украину. Фото © Twitter / Виктор Орбан

Напомним, ранее Столтенберг заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским о желании всех членов альянса принять в свои ряды Незалежную. Политолог Игорь Шатров считает, что на самом деле никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве какого-то условного члена, потому что сейчас Запад делает всё для того, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень, на уровень третьей мировой войны.

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Никита Никонов
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