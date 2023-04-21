Орбан всего одним словом выдал шок от обещания генсека НАТО Зеленскому
Орбан удивился заявлению Столтенберга о том, что все члены НАТО ждут Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / AP / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всего одним словом выдал шок от заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены Североатлантического альянса поддерживают вступление Украины.
"Что?!" — написал Орбан на своей странице в "Твиттере", прикрепив публикацию с цитатой Столтенберга.
Виктор Орбан удивился заявлению генсека НАТО о том, что все члены альянса ждут Украину. Фото © Twitter / Виктор Орбан
Напомним, ранее Столтенберг заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским о желании всех членов альянса принять в свои ряды Незалежную. Политолог Игорь Шатров считает, что на самом деле никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве какого-то условного члена, потому что сейчас Запад делает всё для того, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень, на уровень третьей мировой войны.