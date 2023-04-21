Кремль заявил о посягательстве НАТО на безопасность России

НАТО угрожает безопасности России и на протяжении долгого времени проводит политику по втягиванию в альянс Украины, поэтому решение Москвы о начале спецоперации было абсолютно верным. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы имеем дело с агрессивным блоком [НАТО], который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны", — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин давно говорил о потенциальной угрозе для российской стороны из-за продолжения альянсом "линии на поглощение и втягивание Украины". А значит, "все, кто склонен хотя бы немножко думать головой", чётко осознают необходимость СВО ради интересов России и её безопасности.