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21 апреля, 10:05

Кремль заявил о посягательстве НАТО на безопасность России

Песков назвал НАТО агрессивным блоком, который посягает на безопасность России

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

НАТО угрожает безопасности России и на протяжении долгого времени проводит политику по втягиванию в альянс Украины, поэтому решение Москвы о начале спецоперации было абсолютно верным. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы имеем дело с агрессивным блоком [НАТО], который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны", подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин давно говорил о потенциальной угрозе для российской стороны из-за продолжения альянсом "линии на поглощение и втягивание Украины". А значит, "все, кто склонен хотя бы немножко думать головой", чётко осознают необходимость СВО ради интересов России и её безопасности.

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Также Песков заявлял, что недопущение ситуации, при которой Украина станет членом Североатлантического альянса, по-прежнему остаётся одной из целей специальной военной операции.

Татьяна Миссуми
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