КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 09:06

Кремль оценил разведданные о шагах по подрыву единства ЕС в конфликте на Украине

Песков назвал фейком обвинения во вмешательстве России во внутренние дела ФРГ

Россия никогда не вмешивалась во внутреннюю политику Германии и не пыталась создавать в Европе коалицию, выступающую против военной поддержки Украины. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете The Washington Post, комментируя обвинения в адрес Москвы.

"Это на 100% фейк. Мы никогда до этого не вмешивались [во внутренние дела других стран], а сейчас у нас на самом деле нет времени на это", подчеркнул представитель Кремля.

По данным европейских спецслужб, Россия якобы вносит раскол в ЕС и всячески стимулирует на территории его стран антивоенные протесты. При этом наибольшего успеха Москва достигла в Германии. Но в документах, по утверждению издания, информации о встречах политтехнологов из России с немецкими активистами нет. Спецслужбы Европы лишь намекают, что человек из окружения экс-главы фракции Левой партии в парламенте Сары Вагенкнехт якобы общался с российскими чиновниками.

Песков: Решение ФРГ увеличить расходы на помощь Киеву не сулит ничего хорошего

Песков: Решение ФРГ увеличить расходы на помощь Киеву не сулит ничего хорошего

Ранее сообщалось, что Германия может уже в этом году убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Татьяна Миссуми
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