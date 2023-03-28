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28 марта, 09:42

Песков: Решение ФРГ увеличить расходы на помощь Киеву не сулит ничего хорошего

Уровень вовлечённости ФРГ в конфликт на Украине постоянно увеличивается. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о том, что Германия намерена в пять раз увеличить расходы на военную помощь Киеву.

Германия может дать Украине больше денег из-за её потерь

Германия может дать Украине больше денег из-за её потерь

Журналисты спросили Пескова о том, какие последствия такого решения для двусторонних отношений видят в Кремле. На это пресс-секретарь российского лидера ответил, что отношения Москвы и Берлина и сейчас "оставляют желать лучшего".

"Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивании Украины оружием. Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлечённости в этот конфликт, поэтому, конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят", — подчеркнул Песков.

Накануне стало известно, что на Украину доставлены 18 танков Leopard 2, которые ранее обещало Правительство Германии. Вместе с ними также прибыли 40 боевых машин пехоты Marder.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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