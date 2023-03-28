Германия может дать Украине больше денег из-за её потерь

Минфин ФРГ собирается согласовать увеличение финансовой помощи Киеву до 5,4 миллиарда евро. Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на письмо ведомства в бюджетную комиссию Бундестага.

"Правительство хочет значительно увеличить военную помощь Украине в следующие годы", — сообщает журнал.

По его информации, министерство собирается согласовать увеличение фонда, который называется "Укрепление государств – партнёров в сфере безопасности, обороны и стабилизации". В этом году в нём 2,2 миллиарда евро, а это соответствует сумме, ранее запрошенной Министерством обороны. Ведомство использует эти средства, чтобы покрыть расходы на значительную часть поставок вооружений Киеву и вместе с тем заменить системы, которые передаются со складов Бундесвера.

Также Минобороны ФРГ в ближайшие годы собирается задействовать дополнительно 8,8 миллиарда евро из бюджета страны на эти цели. По данным издания, из послания Минфина следует, что особо требуют дополнительного финансирования системы ПВО, БМП, а также танки. Что именно приобретут на эти средства, будет обсуждаться на закрытом заседании, пишет Spiegel.