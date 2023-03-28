Германия может дать Украине больше денег из-за её потерь
Spiegel: Германия собирается увеличить военную помощь Украине на фоне её потерь
Минфин ФРГ собирается согласовать увеличение финансовой помощи Киеву до 5,4 миллиарда евро. Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на письмо ведомства в бюджетную комиссию Бундестага.
"Правительство хочет значительно увеличить военную помощь Украине в следующие годы", — сообщает журнал.
По его информации, министерство собирается согласовать увеличение фонда, который называется "Укрепление государств – партнёров в сфере безопасности, обороны и стабилизации". В этом году в нём 2,2 миллиарда евро, а это соответствует сумме, ранее запрошенной Министерством обороны. Ведомство использует эти средства, чтобы покрыть расходы на значительную часть поставок вооружений Киеву и вместе с тем заменить системы, которые передаются со складов Бундесвера.
Также Минобороны ФРГ в ближайшие годы собирается задействовать дополнительно 8,8 миллиарда евро из бюджета страны на эти цели. По данным издания, из послания Минфина следует, что особо требуют дополнительного финансирования системы ПВО, БМП, а также танки. Что именно приобретут на эти средства, будет обсуждаться на закрытом заседании, пишет Spiegel.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на вооружение украинских десантно-штурмовых войск поступила бронетехника из Америки, Великобритании и Германии.
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