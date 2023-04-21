СМИ узнали о намерении Германии забрать свои Patriot с востока Польши

Германия может уже в этом году убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии. Об этом пишут газеты германской редакционной группы Funke.

"Мы донесли свои планы до данных стран", — приводят они слова представителя Минобороны ФРГ.

Тот подчеркнул, что Берлин "поддерживает постоянный контакт с партнёрами, чтобы иметь возможность отреагировать на потенциальное изменение обстановки".

Эти комплексы были размещены в Польше с середины января, как и обсуживающие их немецкие военные. А в 2022 году две системы Patriot были отправлены в Словакию. Одним из поводов стало падение в Польше ракеты украинских сил ПВО.