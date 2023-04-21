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20 апреля, 23:16

СМИ узнали о намерении Германии забрать свои Patriot с востока Польши

Funke: Германия уже вскоре может убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии

Германия может уже в этом году убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии. Об этом пишут газеты германской редакционной группы Funke.

"Мы донесли свои планы до данных стран", — приводят они слова представителя Минобороны ФРГ.

Тот подчеркнул, что Берлин "поддерживает постоянный контакт с партнёрами, чтобы иметь возможность отреагировать на потенциальное изменение обстановки".

Эти комплексы были размещены в Польше с середины января, как и обсуживающие их немецкие военные. А в 2022 году две системы Patriot были отправлены в Словакию. Одним из поводов стало падение в Польше ракеты украинских сил ПВО.

Польша отказалась отдавать Украине свои комплексы Patriot

Польша отказалась отдавать Украине свои комплексы Patriot

Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.

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Wikipedia \ Hunini

Андрей Григорьев
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