СМИ узнали о намерении Германии забрать свои Patriot с востока Польши
Funke: Германия уже вскоре может убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии
Германия может уже в этом году убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии. Об этом пишут газеты германской редакционной группы Funke.
"Мы донесли свои планы до данных стран", — приводят они слова представителя Минобороны ФРГ.
Тот подчеркнул, что Берлин "поддерживает постоянный контакт с партнёрами, чтобы иметь возможность отреагировать на потенциальное изменение обстановки".
Эти комплексы были размещены в Польше с середины января, как и обсуживающие их немецкие военные. А в 2022 году две системы Patriot были отправлены в Словакию. Одним из поводов стало падение в Польше ракеты украинских сил ПВО.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.
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