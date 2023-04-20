Песков: Недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей СВО

Недопущение ситуации, при которой Украина станет членом Североатлантического альянса, по-прежнему остаётся одной из целей специальной военной операции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг.

"В противном случае это будет представлять серьёзную, существенную опасность для безопасности нашей страны", — указал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Кремль не имеет оценок перспектив вступления Украины в НАТО на фоне сегодняшнего визита в Киев генсека альянса Йенса Столтенберга.