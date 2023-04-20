Читателей Newsweek разозлил посол Украины призывом умолять Киев вступить в НАТО
Слова украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко о том, что НАТО следует умолять Киев присоединиться к альянсу, возмутили читателей американского издания Newsweek.
"Отчаяние. Джо открыл ящик Пандоры на Украине. Ни для Украины, ни для НАТО не будет счастливого конца", — написал один из комментаторов, подразумевая американского президента Байдена.
Ещё один отметил, что никто в Европе не желает видеть коррумпированную Украину в рядах НАТО, поэтому поставки оружия затягиваются. По словам третьего комментатора, Украина и Европа заслуживают друг друга, а Америку нужно оставить в стороне от европейской катастрофы на Украине. Ещё один пользователь отметил, что Украину ждёт участь Ливии, которую НАТО уничтожило, после чего удалилась "как ни в чём не бывало".
"Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?" — написал один из читателей.
Лайф напоминает, что ранее президент Чехии заявил, что НАТО подумает о приёме Украины в альянс после завершения спецоперации. А вот глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита, кроме приглашения вступить в альянс.
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