"Отчаяние. Джо открыл ящик Пандоры на Украине. Ни для Украины, ни для НАТО не будет счастливого конца", — написал один из комментаторов, подразумевая американского президента Байдена.

Ещё один отметил, что никто в Европе не желает видеть коррумпированную Украину в рядах НАТО, поэтому поставки оружия затягиваются. По словам третьего комментатора, Украина и Европа заслуживают друг друга, а Америку нужно оставить в стороне от европейской катастрофы на Украине. Ещё один пользователь отметил, что Украину ждёт участь Ливии, которую НАТО уничтожило, после чего удалилась "как ни в чём не бывало".