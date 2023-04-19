Президент Чехии: НАТО подумает о приёме Украины в альянс после завершения СВО

Североатлантический альянс может подумать о приёме Украины в НАТО после окончания текущего конфликта. Такое заявление сделал в среду президент Чехии Петр Павел после переговоров с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, которые состоялись в Брюсселе.

Ранее похожее заявление сделал и сам Столтенберг, пообещав, что НАТО тем не менее поищет способы оказать Украине дополнительную поддержку. Речь об этом, по словам генсека, будет идти во время грядущего саммита в Вильнюсе 11–12 июля. А вот глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что его страну не устроит никакое другое решение саммита, кроме приглашения вступить в альянс.