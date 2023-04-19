КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

19 апреля, 15:42

Президент Чехии: НАТО подумает о приёме Украины в альянс после завершения СВО

Североатлантический альянс может подумать о приёме Украины в НАТО после окончания текущего конфликта. Такое заявление сделал в среду президент Чехии Петр Павел после переговоров с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, которые состоялись в Брюсселе.

"Страны НАТО смогут подумать о приёме Украины в альянс, когда закончатся боевые действия", — проанонсировал он.

Украинский посол Пристайко признал, что Россия добилась серьёзных успехов в СВО

Украинский посол Пристайко признал, что Россия добилась серьёзных успехов в СВО

Ранее похожее заявление сделал и сам Столтенберг, пообещав, что НАТО тем не менее поищет способы оказать Украине дополнительную поддержку. Речь об этом, по словам генсека, будет идти во время грядущего саммита в Вильнюсе 11–12 июля. А вот глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что его страну не устроит никакое другое решение саммита, кроме приглашения вступить в альянс.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • чехия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров