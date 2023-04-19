Украинский посол Пристайко признал, что Россия добилась серьёзных успехов в СВО
В ходе специальной военной операции на Украине Россия добилась серьёзных успехов. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek.
"Можно утверждать, что они многого добились", — отметил он.
Одним из главных достижений Москвы он назвал сухопутный коридор в Крым. По его словам, это даёт возможность российской стороне предложить переговоры.
По мнению Пристайко, не стоит полагаться на наступление ВСУ, ведь что-то может пойти не так, а после этого у Украины потребуют начать переговоры и попросят "хотя бы Крым". Он также добавил, что Киеву удалось сохранить государство — демократическое и ориентированное на Запад. Дипломат считает, что сейчас легче говорить о вступлении в НАТО и Евросоюз.
Ранее Лайф писал о том, что Разведывательное управление Минобороны (РУМО) Америки не ожидает мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году. А президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить Китаю план, который может поспособствовать проведению переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что для начала мирных переговоров по Украине Западу придётся учесть интересы России.
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