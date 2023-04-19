КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 15:09

Украинский посол Пристайко признал, что Россия добилась серьёзных успехов в СВО

В ходе специальной военной операции на Украине Россия добилась серьёзных успехов. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek.

"Можно утверждать, что они многого добились", — отметил он.

Одним из главных достижений Москвы он назвал сухопутный коридор в Крым. По его словам, это даёт возможность российской стороне предложить переговоры.

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По мнению Пристайко, не стоит полагаться на наступление ВСУ, ведь что-то может пойти не так, а после этого у Украины потребуют начать переговоры и попросят "хотя бы Крым". Он также добавил, что Киеву удалось сохранить государство – демократическое и ориентированное на Запад. Дипломат считает, что сейчас легче говорить о вступлении в НАТО и Евросоюз.

Ранее Лайф писал о том, что разведывательное управление Минобороны (РУМО) Америки не ожидает мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году. А президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить Китаю план, который может поспособствовать проведению переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что для начала мирных переговоров по Украине Западу придётся учесть интересы России.

Обложка ©

Getty Images / Leon Neal

Илья Суриков
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