ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2023, 15:09
11220

Украинский посол Пристайко признал, что Россия добилась серьёзных успехов в СВО

В ходе специальной военной операции на Украине Россия добилась серьёзных успехов. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek.

"Можно утверждать, что они многого добились", — отметил он.

Одним из главных достижений Москвы он назвал сухопутный коридор в Крым. По его словам, это даёт возможность российской стороне предложить переговоры.

Падение Киева и переговоры осенью 2023 года: Варианты перемирия и конец СВО
Падение Киева и переговоры осенью 2023 года: Варианты перемирия и конец СВО

По мнению Пристайко, не стоит полагаться на наступление ВСУ, ведь что-то может пойти не так, а после этого у Украины потребуют начать переговоры и попросят "хотя бы Крым". Он также добавил, что Киеву удалось сохранить государство — демократическое и ориентированное на Запад. Дипломат считает, что сейчас легче говорить о вступлении в НАТО и Евросоюз.

Ранее Лайф писал о том, что Разведывательное управление Минобороны (РУМО) Америки не ожидает мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году. А президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить Китаю план, который может поспособствовать проведению переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что для начала мирных переговоров по Украине Западу придётся учесть интересы России.

BannerImage

Getty Images / Leon Neal

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar