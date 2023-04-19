Украинский посол Пристайко признал, что Россия добилась серьёзных успехов в СВО

По мнению Пристайко, не стоит полагаться на наступление ВСУ, ведь что-то может пойти не так, а после этого у Украины потребуют начать переговоры и попросят "хотя бы Крым". Он также добавил, что Киеву удалось сохранить государство — демократическое и ориентированное на Запад. Дипломат считает, что сейчас легче говорить о вступлении в НАТО и Евросоюз.