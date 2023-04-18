Франция подготовила план по переговорам Москвы и Киева
Bloomberg: Макрон предложит Китаю план по переговорам России и Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить Китаю план, который, как он считает, может поспособствовать проведению переговоров представителей России и Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом, который, как он полагает, может потенциально привести к переговорам между Россией и Украиной", — говорится в публикации.
Указывается, что "если всё пройдёт хорошо", то переговоры между РФ и Украиной могут начаться уже летом 2023 года. Сам план Макрона опирается на долгосрочные гарантии безопасности для Незалежной. Французский президент поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием структуры, которая может лечь в основу для переговоров.
Ранее в КНР заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на переговоры, пока он не потерял право голоса. Как отметил обозреватель китайской газеты South China Morning Post Дэниел Ковани, Запад просто не сможет оказать ту помощь, на которую рассчитывает Киев.
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