Франция подготовила план по переговорам Москвы и Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить Китаю план, который, как он считает, может поспособствовать проведению переговоров представителей России и Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом, который, как он полагает, может потенциально привести к переговорам между Россией и Украиной", — говорится в публикации.

Указывается, что "если всё пройдёт хорошо", то переговоры между РФ и Украиной могут начаться уже летом 2023 года. Сам план Макрона опирается на долгосрочные гарантии безопасности для Незалежной. Французский президент поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием структуры, которая может лечь в основу для переговоров.