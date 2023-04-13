В США оценили вероятность мирных переговоров России и Украины в этом году
WP: Разведка США сочла маловероятными мирные переговоры РФ и Украины в 2023 году
Разведывательное управление Минобороны (РУМО) Америки не ожидает, что в 2023 году состоятся мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы.
"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях", — говорится в документе.
Там также указывается, что оценка РУМО была подготовлена с учётом тщательного анализа США численности войск, вооружения и снаряжения обеих сторон. Вместе с тем специалисты в управлении считают, что боевые действия на Украине продолжатся и в 2024 году. А в 2023-м Москва и Киев "будут отказываться от переговоров о прекращении конфликта".
Кроме того, газета обратилась за комментарием к американскому чиновнику. На условиях анонимности он подчеркнул, что решение о проведении переговоров зависит от президента Незалежной Владимира Зеленского и самих украинцев.
Ранее в СМИ появилась информация, что с начала СВО общие потери Украины могут превышать 130 тысяч человек. В слитых в Сеть документах также утверждается, что конфликт может перерасти в "затяжную войну".
Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, утечка могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.
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