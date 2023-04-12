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12 апреля, 15:20

В Минске вновь призвали к перемирию на Украине и началу переговоров

Глава МИД Белоруссии Алейник призвал к перемирию на Украине

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, находящийся сейчас с визитом в Венгрии, призвал к перемирию на Украине. По его словам, Минск также выступает за немедленное начало переговоров.

"Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше", — подчеркнул Алейник.

Белорусский министр отметил, что Минск, как и Будапешт, находится "на стороне мира". Перемирие, по словам Алейника, должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск, переброски оружия и техники с обеих сторон.

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана применить всю мощь армии, подчеркнул он.


Песков: Кремль слышал призыв Лукашенко к перемирию на Украине

Песков: Кремль слышал призыв Лукашенко к перемирию на Украине

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ТАСС / Наталия Федосенко

Наталья Исакова
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