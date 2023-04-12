В Минске вновь призвали к перемирию на Украине и началу переговоров
Глава МИД Белоруссии Алейник призвал к перемирию на Украине
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, находящийся сейчас с визитом в Венгрии, призвал к перемирию на Украине. По его словам, Минск также выступает за немедленное начало переговоров.
"Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше", — подчеркнул Алейник.
Белорусский министр отметил, что Минск, как и Будапешт, находится "на стороне мира". Перемирие, по словам Алейника, должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск, переброски оружия и техники с обеих сторон.
А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перегруппировки войск. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана применить всю мощь армии, подчеркнул он.
ТАСС / Наталия Федосенко