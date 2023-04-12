В Китае поставили ультиматум Зеленскому
SCMP: Зеленский должен пойти на переговоры, пока он не потерял право голоса
Обозреватель китайской газеты South China Morning Post Дэниел Ковани призвал украинского президента Владимира Зеленского пойти на мирное урегулирование конфликта, пока он ещё хотя бы что-то решает. В статье он указал, что западные власти просто не смогут оказать ту помощь, на которую рассчитывает лидер Незалежной.
"Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий", — заявил публицист.
Автор материала отмечает, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а запасы вооружений Запада не могут обеспечить требуемый объём военной помощи.
Ранее украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что Зеленский предал интересы страны. Он добавил, что жители Украины выбрали действующего президента, так как не хотели войны в Донбассе. Режиссёр припомнил Зеленскому, что тот в своей инаугурационной речи обещал прекратить конфликт.
Telegram / Zelenskiy / Official