Обозреватель китайской газеты South China Morning Post Дэниел Ковани призвал украинского президента Владимира Зеленского пойти на мирное урегулирование конфликта, пока он ещё хотя бы что-то решает. В статье он указал, что западные власти просто не смогут оказать ту помощь, на которую рассчитывает лидер Незалежной.

"Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий", — заявил публицист.

Автор материала отмечает, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а запасы вооружений Запада не могут обеспечить требуемый объём военной помощи.