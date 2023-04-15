Кулеба озвучил требования Украины к НАТО перед саммитом альянса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страну не устроит никакое другое решение грядущего саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс. Эта встреча пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля.

"Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО, то это для нас является неприемлемым", — сказал украинский министр во время трансляции на своей странице в соцсети.

Он добавил, что также неприемлемыми Киев сочтёт очередные заявления представителей НАТО о том, что они "в 130-й раз" подтверждают политику открытых дверей для Украины.

По мнению Кулебы, в Вильнюсе члены НАТО должны сделать шаг к вступлению Украины и решить вопрос о гарантиях безопасности для Киева до момента присоединения Украины к альянсу.