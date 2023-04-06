ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 20:12

СМИ узнали детали переговоров по вступлению Украины в НАТО

FT: США, Германия и Венгрия против дорожной карты вступления Украины в НАТО

Члены НАТО Венгрия, Германия и США против предложений Польши и Прибалтики о скорейшем формировании дорожной карты вступления Украины в военный альянс. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Как сообщает издание, все члены НАТО, а вместе с Финляндией их теперь 31, согласны с тем, что вступление Украины в альянс — дело отдалённой перспективы. Серьёзно обсуждать этот вопрос там готовы только после окончания нынешнего конфликта. Вместе с тем Польша и страны Балтии выступают за укрепление связи НАТО с Украиной, в том числе за формирование "политического пути" к её членству.

"Нам предстоят несколько недель напряжённых переговоров, чтобы попытаться сблизить позиции и сформулировать некий политический итог. Но да, сейчас по этому вопросу есть существенные разногласия", — рассказал один из источников газеты в преддверии грядущего саммита НАТО.

Лавров — об участии НАТО в конфликте на Украине: Глубже втягиваться уже некуда

Лавров — об участии НАТО в конфликте на Украине: Глубже втягиваться уже некуда

Вашингтон же, как пишет издание, пока предлагает союзникам сосредоточиться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву. На саммите в Вильнюсе же, как считают США, достаточно обсудить практические вопросы, не отвлекаясь на тему будущих взаимоотношений между Украиной и альянсом.

Напомним, ранее в МИД Франции также заявили, что в данный момент тема присоединения Украины к НАТО не обсуждается.

Обложка ©

Flickr / NATO

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров