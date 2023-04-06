СМИ узнали детали переговоров по вступлению Украины в НАТО

Члены НАТО Венгрия, Германия и США против предложений Польши и Прибалтики о скорейшем формировании дорожной карты вступления Украины в военный альянс. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Как сообщает издание, все члены НАТО, а вместе с Финляндией их теперь 31, согласны с тем, что вступление Украины в альянс — дело отдалённой перспективы. Серьёзно обсуждать этот вопрос там готовы только после окончания нынешнего конфликта. Вместе с тем Польша и страны Балтии выступают за укрепление связи НАТО с Украиной, в том числе за формирование "политического пути" к её членству.

"Нам предстоят несколько недель напряжённых переговоров, чтобы попытаться сблизить позиции и сформулировать некий политический итог. Но да, сейчас по этому вопросу есть существенные разногласия", — рассказал один из источников газеты в преддверии грядущего саммита НАТО.

Вашингтон же, как пишет издание, пока предлагает союзникам сосредоточиться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву. На саммите в Вильнюсе же, как считают США, достаточно обсудить практические вопросы, не отвлекаясь на тему будущих взаимоотношений между Украиной и альянсом.