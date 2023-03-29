Лавров — об участии НАТО в конфликте на Украине: Глубже втягиваться уже некуда

Страны НАТО уже давно фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Об этом заявил министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ирана Хосейном Абдоллахианом.

"Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него всё глубже. Глубже уже, по-моему, некуда. И фактически воюют на стороне киевского режима", — заявил глава российского ведомства.