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29 марта, 09:08

Патрушев: В конфликте на стороне Киева участвуют около 50 стран из коалиции "Рамштайн"

В вооружённом конфликте на стороне Украины принимают участие около 50 государств, которые входят в коалицию "Рамштайн". Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооружённом конфликте на стороне киевского режима", — сообщил Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Нью-Дели, добавив, что подготовка украинских военных активно ведётся на территории стран НАТО.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что страны – участницы ШОС должны вести работу по сохранению своих традиций и обычаев, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела и противодействию санкциям. Он напомнил, что члены организации не понаслышке знают о подобных деструктивных действиях. Один из ярчайших примеров этого — спровоцированный США и их приспешниками кризис на Украине.

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В состав контактной группы обороны Украины, также известной как "формат "Рамштайн", входят все страны – члены НАТО, большинство членов Евросоюза, а также союзники западных государств в Азии и Африке. Неформальное название этой коалиции связано с тем, что её встречи проходят на американской авиационной базе Рамштайн в Германии.

Ранее власти Чехии заявили, что исчерпали ресурсы для военной помощи Украине. По словам президента страны Петра Павела, Прага помогала Киеву как могла, но больше возможностей для этого нет.

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Никита Никонов
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