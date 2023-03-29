В вооружённом конфликте на стороне Украины принимают участие около 50 государств, которые входят в коалицию "Рамштайн". Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооружённом конфликте на стороне киевского режима", — сообщил Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Нью-Дели, добавив, что подготовка украинских военных активно ведётся на территории стран НАТО.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что страны – участницы ШОС должны вести работу по сохранению своих традиций и обычаев, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела и противодействию санкциям. Он напомнил, что члены организации не понаслышке знают о подобных деструктивных действиях. Один из ярчайших примеров этого — спровоцированный США и их приспешниками кризис на Украине.

В состав контактной группы обороны Украины, также известной как "формат "Рамштайн", входят все страны – члены НАТО, большинство членов Евросоюза, а также союзники западных государств в Азии и Африке. Неформальное название этой коалиции связано с тем, что её встречи проходят на американской авиационной базе Рамштайн в Германии.