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27 марта, 07:42

Патрушев: НАТО сделало из Украины один большой военный лагерь

Страны Североатлантического альянса являются стороной конфликта на Украине, они сделали из этой страны один большой военный лагерь. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что инструкторы и советники НАТО обучают украинских силовиков, а наёмники участвуют в боях в составе неонацистских батальонов. По словам секретаря Совбеза РФ, Запад не собирается прекращать конфликт, пока не достигнет своей главной цели — поражения России и её дальнейшего расчленения.

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Ранее Патрушев назвал США главным диктатором мира, который лицемерно рассуждает о свободе выбора, но на самом же деле во время "Саммита за демократию" будет издеваться над странами.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Светлана Оперук
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