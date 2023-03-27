Патрушев: НАТО сделало из Украины один большой военный лагерь

Страны Североатлантического альянса являются стороной конфликта на Украине, они сделали из этой страны один большой военный лагерь. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что инструкторы и советники НАТО обучают украинских силовиков, а наёмники участвуют в боях в составе неонацистских батальонов. По словам секретаря Совбеза РФ, Запад не собирается прекращать конфликт, пока не достигнет своей главной цели — поражения России и её дальнейшего расчленения.