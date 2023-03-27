Патрушев назвал США главным диктатором мира, который издевается над другими странами

Соединённые Штаты являются главным диктатором мира, который лицемерно рассуждает о свободе выбора, но на самом же деле во время "Саммита за демократию" будет издеваться над странами. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в беседе с "Российской газетой".

"Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны", — подчеркнул он.

Патрушев также отметил, что Вашингтон к месту и нет провозглашает демократические лозунги, но на самом деле США уже давно стали чемпионами по нарушению суверенитета государств, числу развязанных войн и конфликтов, а также грубой и незаконной охоте на граждан других стран. Секретарь Совбеза РФ объяснил, что американский режим вводит в заблуждение своё население в условиях системного кризиса, в котором Штаты оказались.

"Демократия у них — это лишь красивый фасад государственного устройства, который призван скрыть игнорирование прав рядовых американцев", — добавил Патрушев.