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27 марта, 07:17

Патрушев назвал США главным диктатором мира, который издевается над другими странами

Патрушев: США сами себя назначили главным диктатором мира

Соединённые Штаты являются главным диктатором мира, который лицемерно рассуждает о свободе выбора, но на самом же деле во время "Саммита за демократию" будет издеваться над странами. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в беседе с "Российской газетой".

"Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны", — подчеркнул он.

Патрушев также отметил, что Вашингтон к месту и нет провозглашает демократические лозунги, но на самом деле США уже давно стали чемпионами по нарушению суверенитета государств, числу развязанных войн и конфликтов, а также грубой и незаконной охоте на граждан других стран. Секретарь Совбеза РФ объяснил, что американский режим вводит в заблуждение своё население в условиях системного кризиса, в котором Штаты оказались.

"Демократия у них — это лишь красивый фасад государственного устройства, который призван скрыть игнорирование прав рядовых американцев", — добавил Патрушев.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США так сильно стремятся утвердить свою гегемонию, что перешли все грани приличий, в том числе этических.

Обложка ©

ТАСС / Афонина Елена

Светлана Оперук
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