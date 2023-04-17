Россия в одиночку противостоит военному конгломерату Украины и НАТО, заявили в МИД

Россия вынуждена в одиночку противостоять военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины, в котором Киеву отведена лишь роль плацдарма. Такое заявление сделал на конференции в понедельник заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передаёт ТАСС.

Коллективный Запад, со слов дипломата, совмещает в этой системе функции и штаба, и тыла, и поставщика вооружений.