Россия в одиночку противостоит военному конгломерату Украины и НАТО, заявили в МИД
Замглавы МИД Галузин: Россия в одиночку противостоит конгломерату НАТО и Украины
Россия вынуждена в одиночку противостоять военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины, в котором Киеву отведена лишь роль плацдарма. Такое заявление сделал на конференции в понедельник заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передаёт ТАСС.
Коллективный Запад, со слов дипломата, совмещает в этой системе функции и штаба, и тыла, и поставщика вооружений.
"Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений", — заявил Михаил Галузин.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине прекратится, когда США и ЕС перестанут тратить миллиарды на Киев. Он также назвал Украину экономически несуществующей страной. А до этого мифической страной Незалежную назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, заявив, что она "никому не нужна".