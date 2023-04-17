ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 08:12
8307

Россия в одиночку противостоит военному конгломерату Украины и НАТО, заявили в МИД

Замглавы МИД Галузин: Россия в одиночку противостоит конгломерату НАТО и Украины

Россия вынуждена в одиночку противостоять военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины, в котором Киеву отведена лишь роль плацдарма. Такое заявление сделал на конференции в понедельник заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передаёт ТАСС.

Коллективный Запад, со слов дипломата, совмещает в этой системе функции и штаба, и тыла, и поставщика вооружений.

"Россия сейчас фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному и военно-промышленному конгломерату, в котором Украине отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений", заявил Михаил Галузин.

Захарова: Польша разговаривает с Украиной, пока ей нужен антироссийский инструмент
Захарова: Польша разговаривает с Украиной, пока ей нужен антироссийский инструмент

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине прекратится, когда США и ЕС перестанут тратить миллиарды на Киев. Он также назвал Украину экономически несуществующей страной. А до этого мифической страной Незалежную назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, заявив, что она "никому не нужна".

BannerImage

Vk.com / МИД РФ / Виктор Давыдов

Марина Калегина
  • Новости
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar