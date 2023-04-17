КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 04:10

Захарова: Польша разговаривает с Украиной, пока ей нужен антироссийский инструмент

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на импорт украинского зерна в Польше, назвав его разоблачением мнимой заботы Запада о голодающих и нуждающихся в продовольствии. Соответствующую запись она оставила в телеграм-канале.

Поводом для такого заявления стали слова польского министра развития и технологии Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт "касается и его транзита в третьи страны".

"Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей ещё нужна — как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стёрта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать", — написала Захарова.

Украина хочет переговорами вернуть экспорт зерна в Польшу

Украина хочет переговорами вернуть экспорт зерна в Польшу

Напомним, 15 апреля Польша официально запретила импорт сельхозпродукции с Украины. Решение будет действовать до 30 июня. Вслед за Варшавой такое решение принял Будапешт.

Обложка ©

t.me / Мария Захарова

Ольга Платонова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Польша
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров