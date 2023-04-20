В Киев вслед за метеоритом нагрянул генсек НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг этим утром прибыл в Киев. Об этом сообщают, пожалуй, все украинские СМИ. Генсек в плотном кольце охраны был замечен на Михайловской площади в центре украинской столицы.

Ранее Столтенберг пообещал, что НАТО поищет способы оказать Украине дополнительную поддержку. Речь об этом, по словам генсека, будет идти во время грядущего саммита в Вильнюсе 11–12 июля. А вот глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что его страну не устроит никакое другое решение саммита, кроме приглашения вступить в альянс.