В Киев вслед за метеоритом нагрянул генсек НАТО
Украинские СМИ сообщили о внезапном приезде генсека НАТО Столтенберга в Киев
Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Фото из телеграм-канала "Политика страны"
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг этим утром прибыл в Киев. Об этом сообщают, пожалуй, все украинские СМИ. Генсек в плотном кольце охраны был замечен на Михайловской площади в центре украинской столицы.
Ранее Столтенберг пообещал, что НАТО поищет способы оказать Украине дополнительную поддержку. Речь об этом, по словам генсека, будет идти во время грядущего саммита в Вильнюсе 11–12 июля. А вот глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что его страну не устроит никакое другое решение саммита, кроме приглашения вступить в альянс.
А минувшим вечером жителей Киева напугала яркая вспышка, озарившая всё небо. Власти заявили, что это было следствием падения спутника NASA. Такой версии не исключили и в Воздушных силах Вооружённых сил Украины. Там отметили, что, "предварительно, над Киевом падал спутник или метеорит".