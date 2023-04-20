В Киеве объяснили вспышку над городом падением спутника NASA

Власти Киева заявили, что яркая вспышка над городом, которую вечером 19 апреля наблюдатели жители столицы Украины, была следствием падения спутника NASA. С таким утверждением выступил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет издание "Страна".

"Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", — заявил он.

Такой версии не исключили и в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Там отметили, что "предварительно, над Киевом падал спутник или метеорит". А вот аналитики центра Alpha Centauri не согласились с подобными предположениями. По их данным, речь идёт о падении метеорита.

В то же время NASA действительно ранее предупреждала о падении спутника. Аппарат RHESSI изучал Солнце с 2002 года, его вывели из строя в 2018 году. Спутник весом всего 270 килограммов, поэтому в NASAотмечали крайне низкую вероятность того, что его падение привело бы к какому-либо ущербу на Земле. Вероятнее всего, он разрушится в атмосфере.