Политолог разоблачил генсека НАТО, пообещавшего Украине место в альянсе

Никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве какого-то условного члена, потому что сейчас Запад делает всё, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень, на уровень третьей мировой войны. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития политолог Игорь Шатров в ответ на слова генсека альянса Йенса Столтенберга о желании всех членов НАТО принять Украину.

Шатров считает, что в текущей ситуации предоставлять Украине членство в НАТО — это всё равно что объявлять войну России и вступать с ней в глобальное противостояние.

"Поэтому Запад предпочитает сейчас косвенные технологии поддержки Украины, даже не столько поддержки Украины, сколько борьбы с Россией. И в прямой военный конфликт с ядерной державой явно не собирается", — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, по словам собеседника Лайфа, сейчас украинское общество и киевская элита "приуныли", потому что нет достижений, а западные деньги заканчиваются. Более того, Запад намекает, что и так слишком вложился в поддержку Украины и "пора и честь знать".

"И если нет денег, то хотят хотя бы морально поддержать Украину и дать сторонникам украинской евроинтеграции хоть какие-то позитивные ориентиры. То есть хоть как-то их подбодрить и создать у них иллюзию того, что евроинтеграция продвигается. Но, с другой стороны, такого рода заявления уже неоднократно и раньше делались. Понятно, что обещать — не значит жениться, а в этой ситуации, боюсь, Украина так никогда этой перспективы и не увидит", — заключил Шатров.