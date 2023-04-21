Слова генсека НАТО о будущем Украины ужаснули американского полковника

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина может вступить в альянс в будущем, означают возможность дальнейшей эскалации конфликта. Об этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга — это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры", — подчеркнул Макгрегор.

Он считает, что даже без членства Украины в НАТО альянс проводит недружественную политику по отношению к Москве, видит в ней врага. Это, как отметил Макгрегор, может обострить театр военных действий. Польша и Литва могут решиться на открытое вступление в конфликт.