КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 01:35

Слова генсека НАТО о будущем Украины ужаснули американского полковника

Полковник Макгрегор: Заявление Столтенберга об Украине в НАТО приведёт к эскалации

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина может вступить в альянс в будущем, означают возможность дальнейшей эскалации конфликта. Об этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга — это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры", — подчеркнул Макгрегор.

Он считает, что даже без членства Украины в НАТО альянс проводит недружественную политику по отношению к Москве, видит в ней врага. Это, как отметил Макгрегор, может обострить театр военных действий. Польша и Литва могут решиться на открытое вступление в конфликт.

Медведев "перевёл" слова Столтенберга о "законном" месте Украины в НАТО

Медведев "перевёл" слова Столтенберга о "законном" месте Украины в НАТО

Напомним, что во время поездки в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины в Североатлантическом альянсе.

Обложка ©

Flickr \ NATO

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров