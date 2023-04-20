Медведев "перевёл" слова Столтенберга о "законном" месте Украины в НАТО

"Переводя изречение генсека НАТО с украинско-английского на понятный английский, "со временем" означает "войдёт частями в составе Польши, Венгрии, Румынии", — написал Медведев в "Твиттере".

Зампред Совбеза также отметил, что под заявлением "наша поддержка вам поможет" Столтенберг имел в виду "хорошо, что скоро меня там не будет".