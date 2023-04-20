Медведев "перевёл" слова Столтенберга о "законном" месте Украины в НАТО
Медведев: Слова Столтенберга о месте Украины в НАТО означают деление её на части
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что "законное место" Украины в альянсе и "со временем" страна в него наконец-то вступит. Так, по его мнению, слова "со временем" означают, что Незалежная может войти в состав военной организации, когда часть её территорий будет принадлежать Польше, Венгрии и Румынии.
"Переводя изречение генсека НАТО с украинско-английского на понятный английский, "со временем" означает "войдёт частями в составе Польши, Венгрии, Румынии", — написал Медведев в "Твиттере".
Зампред Совбеза также отметил, что под заявлением "наша поддержка вам поможет" Столтенберг имел в виду "хорошо, что скоро меня там не будет".
Ранее Лайф писал о том, что утром 20 апреля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс является одной из целей СВО. До этого президент Чехии Петр Павел заявил о том, что НАТО подумает о приёме Украины в альянс после завершения СВО.