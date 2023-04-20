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20 апреля, 09:55

"Украинская сторона постоянно врёт": Политолог раскрыл, зачем Столтенберг приехал к Зеленскому

Политолог Коровин назвал вынужденным визит Столтенберга в Киев

Визит генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Киев является вынужденным. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"С одной стороны, НАТО обещало оказать содействие и поддержку, в частности в подготовке уже так широко распиаренного киевского украинского наступления. Но, с другой стороны, у руководства НАТО нет ясной картины относительно реального положения дел и реальной боеготовности украинской армии", — отметил эксперт.

Он указал, что "украинская сторона постоянно врёт", а полученные от них данные невозможно верифицировать никак, кроме как во время личного визита. Коровин считает, что Столтенбергу не оставалось ничего, кроме как поехать в Киев и проверить боеготовность ВСУ.

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Это нужно, чтобы НАТО приняло окончательное решение — поддерживать ли украинское наступление или "оставить Украину в покое", подытожил специалист.

Ранее Лайф сообщал о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утром 20 апреля прибыл в Киев.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Илья Суриков
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