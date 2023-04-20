Столтенберг: Законное место Украины — в НАТО

Во время поездки в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины в Североатлантическом альянсе. Он добавил, что со временем страна вступит в альянс.

"Законное место Украины в евро-атлантической семье. Законное место Украины в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным", — заявил он.

По словам Столтенберга, благодаря поддержке альянса Украина может перейти от оборудования и доктрин советской эпохи к стандартам НАТО. Он также подчеркнул, что не знает сроков завершения нынешнего конфликта, и добавил, что действия РФ являются "токсичной моделью поведения", которая должна быть остановлена.