Столтенберг: Законное место Украины — в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что со временем Украина станет частью альянса
Во время поездки в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины в Североатлантическом альянсе. Он добавил, что со временем страна вступит в альянс.
"Законное место Украины в евро-атлантической семье. Законное место Украины в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным", — заявил он.
По словам Столтенберга, благодаря поддержке альянса Украина может перейти от оборудования и доктрин советской эпохи к стандартам НАТО. Он также подчеркнул, что не знает сроков завершения нынешнего конфликта, и добавил, что действия РФ являются "токсичной моделью поведения", которая должна быть остановлена.
"Мы должны продолжать укреплять Вооружённые силы Украины. И мы должны гарантировать наличие надёжных, мощных механизмов для обеспечения безопасности Украины", — добавил генсек НАТО.
Ранее Лайф писал о том, что утром 20 апреля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс является одной из целей СВО. До этого президент Чехии Петр Павел заявил о том, что НАТО подумает о приёме Украины в альянс после завершения СВО.
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