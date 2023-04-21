Столтенберг заявил о желании всех членов НАТО принять Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны – участницы альянса хотят видеть Украину в своих рядах и делают всё возможное, чтобы Киев одержал "победу" в противостоянии с Россией.

"Будущее Украины в НАТО. Все союзники согласны с этим <...> Сейчас союзники поставляют больше самолётов, танков и бронетранспортёров. НАТО поддерживает вас сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", — сказал генсек во время визита в украинскую столицу, сообщает CNN.