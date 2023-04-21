КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 08:21

Столтенберг заявил о желании всех членов НАТО принять Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны – участницы альянса хотят видеть Украину в своих рядах и делают всё возможное, чтобы Киев одержал "победу" в противостоянии с Россией.

"Будущее Украины в НАТО. Все союзники согласны с этим <...> Сейчас союзники поставляют больше самолётов, танков и бронетранспортёров. НАТО поддерживает вас сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", — сказал генсек во время визита в украинскую столицу, сообщает CNN.

Слова генсека НАТО о будущем Украины ужаснули американского полковника

Слова генсека НАТО о будущем Украины ужаснули американского полковника

Напомним, утром 20 апреля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он предположил, что Украина может присоединиться к НАТО после завершения на её территории боевых действий. Так он отреагировал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что одна из целей СВО — недопущение членства Украины в альянсе.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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