Столтенберг заявил о желании всех членов НАТО принять Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны – участницы альянса хотят видеть Украину в своих рядах и делают всё возможное, чтобы Киев одержал "победу" в противостоянии с Россией.
"Будущее Украины в НАТО. Все союзники согласны с этим <...> Сейчас союзники поставляют больше самолётов, танков и бронетранспортёров. НАТО поддерживает вас сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", — сказал генсек во время визита в украинскую столицу, сообщает CNN.
Напомним, утром 20 апреля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он предположил, что Украина может присоединиться к НАТО после завершения на её территории боевых действий. Так он отреагировал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что одна из целей СВО — недопущение членства Украины в альянсе.
ТАСС / Zuma