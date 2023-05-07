Российский "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger

В зоне проведения военной спецоперации российский дрон "Ланцет" уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Avenger. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, это удалось сделать в районе Водяного. Зенитно-ракетный комплекс Avenger был на базе автомобиля "Хаммер".