Российский "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger
Беспилотник "Ланцет". Фото © zala-aero.com
В зоне проведения военной спецоперации российский дрон "Ланцет" уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Avenger. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, это удалось сделать в районе Водяного. Зенитно-ракетный комплекс Avenger был на базе автомобиля "Хаммер".
А артиллерия уничтожила станцию контрбатарейной борьбы американского производства в районе Катериновки. В свою очередь дрон-камикадзе ударил по бронеавтомобилю в районе Золотой Нивы.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил уникальность "самого опасного для ВСУ" российского беспилотника "Ланцет". Именно так охарактеризовал дрон советник главы МВД Украины Геращенко.