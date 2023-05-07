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Опубликовано 7 мая 2023, 08:34
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Российский "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger

Беспилотник "Ланцет". Фото © zala-aero.com

Беспилотник "Ланцет". Фото © zala-aero.com

В зоне проведения военной спецоперации российский дрон "Ланцет" уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Avenger. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, это удалось сделать в районе Водяного. Зенитно-ракетный комплекс Avenger был на базе автомобиля "Хаммер".

А артиллерия уничтожила станцию контрбатарейной борьбы американского производства в районе Катериновки. В свою очередь дрон-камикадзе ударил по бронеавтомобилю в районе Золотой Нивы.

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Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил уникальность "самого опасного для ВСУ" российского беспилотника "Ланцет". Именно так охарактеризовал дрон советник главы МВД Украины Геращенко.

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Андрей Григорьев
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