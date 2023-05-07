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7 мая, 08:34

Российский "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger

<p>Беспилотник "Ланцет". Фото © zala-aero.com</p>

Беспилотник "Ланцет". Фото © zala-aero.com

В зоне проведения военной спецоперации российский дрон "Ланцет" уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Avenger. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, это удалось сделать в районе Водяного. Зенитно-ракетный комплекс Avenger был на базе автомобиля "Хаммер".

А артиллерия уничтожила станцию контрбатарейной борьбы американского производства в районе Катериновки. В свою очередь дрон-камикадзе ударил по бронеавтомобилю в районе Золотой Нивы.

Ловушка для "Ланцета": Почему новая тактика ВСУ против российских ударных БПЛА не оправдала себя

Ловушка для "Ланцета": Почему новая тактика ВСУ против российских ударных БПЛА не оправдала себя

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил уникальность "самого опасного для ВСУ" российского беспилотника "Ланцет". Именно так охарактеризовал дрон советник главы МВД Украины Геращенко.

Андрей Григорьев
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