Почему новая тактика ВСУ против российских ударных БПЛА не оправдала себя Оглавление Карта боевых действий на Украине Гаубицы для Украины: M777, Caesar, AHS Krab Как ВСУ готовятся к наступлению БПЛА "Ланцет": характеристики Когда начнётся наступление ВСУ Чтобы сберечь технику, предназначенную для наступления, Киев пошёл на новую хитрость: её прячут под маскировочные и железные сетки. По мнению экспертов, в такой тактике есть свои плюсы и минусы, но долго маскировать орудия у ВСУ не выйдет. 66937 66937 БПЛА "Ланцет". Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Вводная часть: БПЛА "Ланцет" активно применяют с осени 2022-го. Дрон-камикадзе получил такое название за свою хирургическую точность. Он заставляет Киев нервничать, поскольку грозит ослабить наступательный потенциал ВСУ.

Карта боевых действий на Украине

По данным источников, сейчас "Ланцеты" массово уничтожают гаубицы ВСУ в южной части фронта, одном из гипотетических направлений наступления. 25 апреля "Ланцет" ликвидировал американскую гаубицу М777 в Херсонской области. 21 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об эффективности "Ланцетов".

— Очень много вражеской техники было уничтожено "Ланцетами” помимо артиллерии, — отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В подтверждение этого сегодня Минобороны РФ отчиталось о массовом уничтожении техники ВСУ на Артёмовском направлении при участии расчётов БПЛА. Если взглянуть на карту боевых действий, то можно обнаружить, что на фронте практически не осталось районов, где "Ланцеты" не уничтожали бы законные военные цели.

Гаубицы для Украины: M777, Caesar, AHS Krab

Гаубица M777. Фото © Getty Images / Pierre Crom

До начала спецоперации армия Украины в основном располагала советскими артиллерийскими системами: гаубицами Д-20, Д-30, 2А65 "Мста-Б", самоходками 2С5 "Гиацинт-С", "Пион" и другой тяжёлой артиллерией. Многое стояло на складах, а также активно уничтожалось на первом этапе СВО.

Позднее Польша заключила контракт о продаже Киеву шестидесяти САУ AHS Krab. Туда же можно добавить примерно 50 гаубиц советского образца, полученных от стран Восточной Европы. По данным Кильского института мировой экономики, начиная с 24 января 2022-го Киев получил свыше двухсот 155-мм гаубиц натовского образца — и значительная часть этих орудий уже потеряна.

За зиму – весну 2022-го ВСУ потеряли основную часть гаубиц "Мста-С" и польских САУ "Краб". Им на смену пришли САУ Caesar: первый дивизион прибыл на Украину в апреле 2022-го, второй — чуть позже. Они приехали в урезанном варианте и не сыграли большой роли, но потеря "Цезарей" вызвала большой скандал.

К середине июня 2022-го США передали Киеву большую часть имеющихся в наличии гаубиц M777, и резко нарастить поставки в данный момент невозможно. В июле арсеналы ВСУ пополнились самоходками PzH 2000, но в ходе ожесточённых боёв, пришедшихся на лето – осень 2022-го, "Ланцеты" ВС РФ "обнулили" и эту технику. Сообщалось, что важную роль в этом сыграли БПЛА "Орлан" и "Ланцет".

В начале 2023-го часть подразделений ВСУ перешли на старые советские орудия: 122-мм пушки М-30 образца 1938 года, а также на хорватские 130-мм гаубицы М-46 40–50-х годов. Это свидетельствовало о наметившемся дефиците вооружений, плюс часть техники пришлось отправить на ремонт в Прибалтику, Польшу и другие страны.

В январе – феврале 2023-го стартовала новая волна поставок, приуроченная к анонсированному наступлению ВСУ. Что есть у украинской армии сейчас?

Как ВСУ готовятся к наступлению

САУ PzH 2000. Фото © ТАСС / IMAGO / Sven Eckelkamp

По состоянию на 25 апреля 2023-го уничтожено свыше четырёх тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов ВСУ. Это советская и натовская техника, винегрет из реликтов и относительно нового оружия. Возникает резонный вопрос: сколько гаубиц осталось на Украине?

— ВСУ концентрируют на линии боевого соприкосновения значительное количество САУ. Это польские "Крабы", немецкие PzH 2000, итальянские FH-70, советские Д-30. За счёт мощной огневой подготовки по выявленным целям они надеются обеспечить успех наступления. В ВС РФ всё это учитывают, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

По данным Asia Times, для анонсированного наступления ВСУ укомплектовали девять бригад (по другим источникам — 12). У 116-й бригады ВСУ должно появиться и новое оружие — 12 британских 155-мм гаубиц AS-90. 47-я бригада укомплектована двенадцатью американскими 155-мм САУ M109 и таким же количеством советских гаубиц Д-30, 33-я бригада ВСУ получила 12 старых американских 105-мм гаубиц M119. Ещё по 12 гаубиц Д-30 у 32-й, 37-й и 117-й бригад украинской армии. 21-я бригада ВСУ имеет в наличии десять итальянских 155-мм гаубиц FH70 родом из 70-х (и восемь таких орудий у 118-й бригады). У 82-й бригады 24 гаубицы M119.

Скорее всего, ещё некоторое количество полевых орудий припрятано и не учитывается в официальной статистике. Но есть нюанс: содержать разнородное оборудование непросто, а ремонт в полевых условиях вряд ли возможен. Пока Киев откладывает наступление, запасы боекомплектов и сами орудия уничтожаются Российской армией.

БПЛА "Ланцет": характеристики

БПЛА "Ланцет". Фото © Getty Images / iStock

Большую головную боль ВСУ доставляют "Ланцеты". Это высокоточные ударные БПЛА, которые относятся к классу "барражирующих боеприпасов". Дальность поражения целей у "Ланцетов" доходит до 40 км. Они защищены от РЭБ и почти в 100% случаев достигают цели. За свои боевые качества и роль в СВО их прозвали "убийцами топоров" — американских гаубиц М777.

ВСУ пытаются прятать артиллерию в лесах, чтобы сохранить дефицитную технику для наступления и контрбатарейной борьбы. Для укрытия верхней части используется маскировочная сеть типа "лесной массив", а уже внутри строится специальный защитный "скелет".

Между каркасом протянута стальная сетка. То есть это одновременно и маскировка, и ловушка для "Ланцетов". Впервые с такими "хитростями", по данным источников, ВС РФ столкнулись в феврале 2023-го и уже успели выработать контрмеры. Однако сеток оказалось недостаточно: как свидетельствуют фото и видео, появившиеся на днях в Сети, просчёт такой схемы в том, что сетки закрывают орудия ВСУ только сверху, а "Ланцет-3" способен наносить удары со всех сторон, к тому же высокая скорость полёта позволяет прорываться через защитные укрытия.

Даже после начала массового укрытия орудий специальной сеткой "истребление артиллерии" дронами "Ланцет" остановить не удалось: ВСУ потеряли почти 50% натовской тяжёлой артиллерии, и практически половина орудий из этого списка поражены "Ланцетами". Зарубежные эксперты отмечают, что ловушки для дронов проектируются в расчёте на небольшие коммерческие аппараты, но бороться с крупными дронами такой защитой не получится.

Когда начнётся наступление ВСУ

"Ланцеты" серьёзно повлияли не только на артиллерию ВСУ, но и на "прикрытие" возможного наступления. Всё чаще отмечаются случаи поражения дронами ЗРК "Бук" и "Оса-АКМ", которые ВСУ на свой страх и риск перебрасывают к линии фронта. С учётом того, что возможная весенне-летняя кампания ВСУ останется практически без воздушного прикрытия, поддержка штурмовиков ложится на тяжёлую артиллерию и зенитно-ракетные комплексы, которые уже находятся в зоне поражения российских дронов.

О степени готовности ВСУ к наступлению Лайф писал в одном из предыдущих материалов. Там эксперты оценивали возможности противника по ряду параметров и пришли к выводу, что по многим из них Киев проседает.

В условиях того, что на это наступление сделаны ставки и не зря его называют "последним шансом", Киев находится в шатком положении. Хотя бы по той причине, что Запад может прекратить военную поддержку и начать настаивать на дипломатическом решении конфликта. А это неприемлемо для Киева.

Авторы Евгений Жуков