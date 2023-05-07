Пригожин: Под контролем российских сил находится 95% территории Артёмовска
Под контролем российских сил находится уже около 95% территории Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"В Артёмовске сегодня взято практически 95% территории города. Оставшиеся 5% для так называемого развития успеха и похода Красной армии дальше на запад никакой роли не играют. Два квадратных километра на ход военной операции никаким образом не влияют", — сообщил Пригожин.
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. При этом также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске.
Unsplash