ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 21:45

Пригожин: Под контролем российских сил находится 95% территории Артёмовска

Под контролем российских сил находится уже около 95% территории Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"В Артёмовске сегодня взято практически 95% территории города. Оставшиеся 5% для так называемого развития успеха и похода Красной армии дальше на запад никакой роли не играют. Два квадратных километра на ход военной операции никаким образом не влияют", — сообщил Пригожин.

Украинские войска взорвали несколько зданий в Артёмовске
Украинские войска взорвали несколько зданий в Артёмовске

Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. При этом также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске.

BannerImage

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧВК "Вагнер"
  • Евгений Пригожин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar