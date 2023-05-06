Пригожин свяжется с представителями Кадырова для передачи позиций в Артёмовске

"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции", — приводит слова Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

По словам главы ЧВК "Вагнер" он уже связывается с представителями Кадырова, чтобы "передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчётам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населённого пункта Бахмут". Также Пригожин добавил, что под контролем ВСУ осталось несколько квадратных километров Артёмовска.