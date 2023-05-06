Пригожин свяжется с представителями Кадырова для передачи позиций в Артёмовске

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске (Бахмуте).

"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции", — приводит слова Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

По словам главы ЧВК "Вагнер" он уже связывается с представителями Кадырова, чтобы "передачу позиций начать осуществлять незамедлительно". В ЧВК рассчитывают, что к полуночи с 9 на 10 мая смогут оставить позиции и передать их "Ахмату". Пригожин напомнил, что под контролем ВСУ осталось всего несколько квадратных километров Артёмовска.