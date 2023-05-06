Пригожин свяжется с представителями Кадырова для передачи позиций в Артёмовске
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске (Бахмуте).
"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции", — приводит слова Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.
По словам главы ЧВК "Вагнер" он уже связывается с представителями Кадырова, чтобы "передачу позиций начать осуществлять незамедлительно". В ЧВК рассчитывают, что к полуночи с 9 на 10 мая смогут оставить позиции и передать их "Ахмату". Пригожин напомнил, что под контролем ВСУ осталось всего несколько квадратных километров Артёмовска.
"Бахмут будет взят, несомненно, силами "Ахмата", — подчеркнул основатель ЧВК "Вагнер".
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности "Ахмата" занять позиции ЧВК "Вагнер" в Артёмовске.
Telegram / "Пресс-служба Пригожина"