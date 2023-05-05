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Опубликовано 5 мая 2023, 17:02
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Кадыров заявил о готовности "Ахмата" занять позиции ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина

В случае выхода ЧВК "Вагнер" из Артёмовска (Бахмута) её позиции может занять спецназ "Ахмат", заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Да, если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий всё же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город", — написал он в своём телеграм-канале.

Причём Кадыров отметил, что лучше освободить оставшуюся часть города "не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ". Он призвал стороны встретиться лично и решить возникшее недопонимание ради общей победы.

"И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе", добавил глава Чечни.

Пригожин потроллил Зеленского из освобождённого Соледара
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Напомним, Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%.

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Матвей Константинов
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