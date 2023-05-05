Кадыров заявил о готовности "Ахмата" занять позиции ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

В случае выхода ЧВК "Вагнер" из Артёмовска (Бахмута) её позиции может занять спецназ "Ахмат", заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Да, если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий всё же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город", — написал он в своём телеграм-канале.

Причём Кадыров отметил, что лучше освободить оставшуюся часть города "не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ". Он призвал стороны встретиться лично и решить возникшее недопонимание ради общей победы.

"И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе", — добавил глава Чечни.