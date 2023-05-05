Регион

Уведомления отключены

5 мая, 17:02
7630

Кадыров заявил о готовности "Ахмата" занять позиции ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

<p>Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина

В случае выхода ЧВК "Вагнер" из Артёмовска (Бахмута) её позиции может занять спецназ "Ахмат", заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Да, если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий всё же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город", — написал он в своём телеграм-канале.

Причём Кадыров отметил, что лучше освободить оставшуюся часть города "не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ". Он призвал стороны встретиться лично и решить возникшее недопонимание ради общей победы.

"И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе", добавил глава Чечни.

"Наилучшее место": Пригожин потроллил Зеленского из освобождённого Соледара

"Наилучшее место": Пригожин потроллил Зеленского из освобождённого Соледара

Напомним, Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Рамзан Кадыров
  • ЧВК "Вагнер"
  • Евгений Пригожин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров