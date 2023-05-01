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Опубликовано 1 мая 2023, 12:18
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Пригожин потроллил Зеленского из освобождённого Соледара

Пригожин поздравил Зеленского с Первомаем из Соледара

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин из Соледара поздравил президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского с Первомаем. Видео публикует телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил Зеленского с Первомаем. Видео © Telegram / "Пресс-служба Пригожина"

"Владимир Александрович, генералу Сырскому тоже мои поздравления с 1 Мая. Из города Соледара в День международной солидарности трудящихся говорю вам поздравления с 1 Мая… За нами завод… на фоне которого лучше всего сказать: "Мир! Труд! Май!" — сказал Пригожин на фоне предприятия.

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Также Пригожин рассказал, что 1 мая празднуется день рождения ЧВК "Вагнер". Кроме того, в этот день родился боец с позывным Лотос, который участвовал в боях за Соледар. Пригожин заявил, что приехал в город, чтобы лично его поздравить.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что за 30 апреля бойцы продвинулись в Артёмовске на расстояние до 230 метров на разных направлениях. Он также указывал на то, что под контролем ВСУ осталось меньше трёх квадратных километров города.

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Telegram / "Пресс-служба Пригожина"

Иван Косицын
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