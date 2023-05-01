Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин из Соледара поздравил президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского с Первомаем. Видео публикует телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил Зеленского с Первомаем. Видео © Telegram / "Пресс-служба Пригожина"

"Владимир Александрович, генералу Сырскому тоже мои поздравления с 1 Мая. Из города Соледара в День международной солидарности трудящихся говорю вам поздравления с 1 Мая… За нами завод… на фоне которого лучше всего сказать: "Мир! Труд! Май!" — сказал Пригожин на фоне предприятия.